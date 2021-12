Pra Fechar o Dia Ele voltou! Padre Robson rompe o silêncio, após mais de um ano Pra Fechar o Dia relata o conteúdo das postagens do religioso

Neste episódio, Marcos Carreiro entrevista o jornalista Márcio Leijoto sobre o retorno do padre às redes sociais depois da Operação Vendilhões, que apura denúncia de desvio de dinheiro de fiéis. Pra Fechar o Dia é o podcast do Popular que entrega um resumo das principais notícias goianas em no máximo 5 minutos. Vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre por volta ...