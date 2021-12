Neste episódio, Marcos Carreiro entrevista a repórter de Política Karla Araújo, sobre a notificação do Ministério Público Eleitoral contra empresa The Best Capital, que atua no ramo de publicidade externa, por outdoors alusivos ao slogan do presidente Jair Bolsonaro espalhados por Goiânia. Além de o período de campanha estar distante, placas de propaganda são vedadas mesmo no calendário eleitoral.

Pra Fechar o Dia é o podcast do Popular que entrega um resumo das principais notícias goianas em no máximo 5 minutos. Vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre por volta das 19h.

