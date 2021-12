Pra Fechar o Dia Precisa de teste de covid para viajar ou festejar? A fila está grande! Pra Fechar O Dia mostra aumento da procura no fim do ano

Neste episódio, Marcos Carreiro entrevista a repórter Mariana Ribeiro sobre a corrida aos testes de Covid com a proximidade das festas e confraternizações. Prefeitura colheu mil amostras ontem em um único ponto. Pra Fechar o Dia é o podcast do Popular que entrega um resumo das principais notícias goianas em no máximo 5 minutos. Vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre...