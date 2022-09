Neste episódio, Fabrício Cardoso conversa com o editor da coluna Giro, Caio Henrique Salgado, sobre o mal-estar gerado pela visita de Geraldo Alckmin ao empresariado goiano.

O Pra Fechar o Dia é o podcast do Popular que entrega um resumo das principais notícias goianas em no máximo 5 minutos. Vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre por volta das 19h.

