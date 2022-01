Neste episódio, Fabrício Cardoso conversa com editor do Núcleo de Jornalismo Investigativo, Márcio Leijoto, sobre os contratempos jurídicos enfrentados pelo youtuber Filipe Ferreira, negro, que denunciou racismo em abordagem da Polícia Militar.

Pra Fechar o Dia é o podcast do Popular que entrega um resumo das principais notícias goianas em no máximo 5 minutos. Vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre por volta das 19h.

