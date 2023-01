A política pode influenciar na língua portuguesa? O professor de linguística e advogado Carlos André garante que sim. E cita como exemplo “todos e todes”, palavras inclusivas que voltam a ser pautas nos debates contemporâneas.

O professor é o entrevistado da jornalista Cileide Alves, no programa Chega pra Cá desta terça-feira (17) e fala sobre as constantes mudanças nos idiomas, em razão de interferências da internet ou políticas.

