Política Às vésperas do Enem, memes sobre a prova com a ‘cara do governo Bolsonaro’ circulam na internet Na última segunda-feira (15), o presidente anunciou que “finalmente o Enem começou a ter a cara do governo”. Sua fala provocou reações, inclusive no Congresso

No domingo (21), 3.109.762 inscritos farão a prova de linguagens, códigos e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias e a redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Em meio à preparação dessa reta final, estudantes de todo o país se deparam com incertezas sobre a prova, como a demissão em série de técnicos no Inep - órgão do Ministério da Educação responsável pelo exame -, denúncias de interferência ideológica nas questões e pressão psicológica. ...