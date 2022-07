Política Área técnica do TCU recomenda investigação de contrato da Marinha para compra de Viagra Decisão foi tomada após representação do deputado federal de Goiás Elias Vaz (PSB)

A Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas do Tribunal de Contas da União (TCU) entendeu que existem indícios de irregularidades em contrato do Laboratório Farmacêutico da Marinha com a empresa EMS/AS na compra de 11 milhões de comprimidos de citrato de sildenafila, popularmente conhecido como Viagra. Diante disso, a área técnica recomendou a aber...