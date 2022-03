Política É a fidelidade que nos move, diz Mariano sobre Mendanha Certo de que assumirá a prefeitura, com a provável saída do prefeito para disputar o governo, vice diz que trabalhará alinhado com o companheiro; ‘Vai ser meu conselheiro’

Assim como a candidatura de Gustavo Mendanha (sem partido) ao governo de Goiás, já é dado como certo que Vilmar Mariano (Podemos), atual vice-prefeito, deve assumir a Prefeitura de Aparecida de Goiânia a partir do próximo mês. Ex-vereador, o político foi recentemente alçado ao comando do Podemos em Goiás e, agora, com a saída de Mendanha para a disputa estadual, ...