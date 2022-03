Política É falso que Brasil tenha sido um dos três países que melhor atuaram no combate à pandemia Vídeo mente ao afirmar que o Brasil foi escolhido pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como um dos três países que mais se destacaram no combate à pandemia do coronavírus. A matéria citada para embasar a afirmação trata, na verdade, da participação do país em um grupo para o planejamento de ações em futuras pandemias

