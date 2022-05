Política É falso que Lula tenha roubado 350 mil toneladas de ouro e dado dinheiro para Venezuela Vídeo do TikTok mostra homem falando que Lula “comeu” ouro e diamantes de Serra Pelada junto de uma firma do Canadá

Homem em vídeo diz que 350 mil toneladas de ouro de Serra Pelada foram parar nas mãos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mas a quantidade citada é maior do que as estimativas de todo o ouro já minerado no mundo, somado ao que ainda há para minerar. Além disso, não houve extração do metal precioso em Serra Pelada durante todo o governo do petista. Conteúdo investigado: Vídeo&...