Política É falso que Lula tenha sido apontado como bilionário pela revista Forbes - Projeto Comprova É falsa uma imagem que aponta que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) integra o ranking de bilionários da revista Forbes. O conteúdo em questão, é, na verdade, uma montagem publicada pelo site A Trombeta News. Lula nunca fez parte desta lista; a declaração de bens mais recente do petista mostra um patrimônio total de R$ 7,98 milhões.

