Política “É grave, porém permanece estável”, diz filha sobre estado de saúde de Iris Rezende Ana Paula Rezende postou em uma rede social sobre o estado de saúde de Iris, disse que entubação preocupou família e agradeceu pelas orações

A filha do ex-prefeito de Goiânia e ex-governador de Goiás, Iris Rezende, disse por meio de uma rede social, no fim da tarde desta segunda-feira (8), que o estado de saúde de Iris é grave e permanece estável. Ana Paula Rezende afirmou que a família está “totalmente concentrada neste momento delicado.” A filha do ex-governador de Goiás disse ainda que a entubação preocu...