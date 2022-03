Política Órgão Especial do TJ-GO nega liminar em ação que pede redução do IPTU em Goiânia Desembargadores avaliaram que não há inconstitucionalidade flagrante no texto do novo Código Tributário Municipal (CTM)

O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO) negou, em julgamento realizado nesta quarta-feira (9), liminar em ação contra o aumento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) em Goiânia. Os desembargadores avaliaram que não há inconstitucionalidade flagrante no texto do novo Código Tributário Municipal (CTM). Os magistrados que foram contrá...