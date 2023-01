Atualizada às 9h25*

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu dois ônibus que voltavam dos atos antidemocráticos em Brasília. O primeiro foi abordado em Morrinhos, no sul de Goiás, na noite de domingo (8), e seus 32 ocupantes encaminhados para a Polícia Federal (PF), em Goiânia. O segundo veículo, ocupado apenas por dois motoristas, foi apreendido na manhã desta segunda-feira (8), em Hidrolândia, na Região Metropolitana de Goiânia.

O POPULAR entrou em contato com a empresa de transporte responsável pelo ônibus apreendido em Morrinhos para obter seu posicionamento, e aguarda retorno. Os nomes dos motoristas e da empresa do veículo apreendido em Hidrolândia não foram divulgados e, portanto, a reportagem não conseguiu entrar em contato. Eles estão sendo encaminhados para a Polícia Federal, em Goiânia.

De acordo com a PRF, foram fiscalizados 67 ônibus e 1.833 pessoas durante os atos em Brasília. Desses, 26 ônibus e 951 pessoas participaram dos ataques aos Três Poderes.

Atos antidemocráticos

A ação dos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ocorreu uma semana após a posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em atos de vandalismo, os participantes de atos antidemocráticos usaram pedaços de paus e pedras para invadir o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Palácio do Planalto, neste domingo (8).

O STF foi um dos principais alvos dos ataques. O plenário foi depredado, o brasão da República retirado, e até mesmo as cadeiras dos ministros ficaram destruídas.

Desde o resultado das eleições, grupos bolsonaristas ocuparam as frentes dos quartéis em diferentes estados brasileiros, além de realizaram protestos em rodovias federais. Diante do último ato antidemocrático, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), decretou intervenção federal na área de segurança pública do Distrito Federal para manter a ordem pública.

Na manhã desta segunda-feira (9), a Polícia Militar do Distrito Federal se dirige para o acampamento golpista próximo ao quartel-general do Exército em Brasília, após decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moares, que deu 24 horas para que acampamentos fossem encerrados.

Decisão

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a apreensão e bloqueio de todos os ônibus identificados pela Polícia Federal, que transportaram os terroristas para o Distrito Federal. Segundo a decisão, “os proprietários deverão ser identificados e ouvidos em 48 horas, apresentando a relação e identificação de todos os passageiros, dos contratantes do transporte, inclusive apresentando contratos escritos caso existam, meios de pagamento e quaisquer outras informações pertinentes".

Também está proibido o ingresso de quaisquer ônibus e caminhões com manifestantes no Distrito Federal. Conforme o documento, a PRF e a Polícia Federal deverão providenciar o bloqueio, a imediata apreensão do ônibus e a oitiva de todos os passageiros, “com base no artigo 5º da Lei antiterrorismo, que pune os atos preparatórios”.

O documento assinado por Moraes listou as placas dos ônibus a serem apreendidos. A relação compreende, inclusive, os veículos localizados em Goiás. A decisão também destacou a “omissão e conivência” de diversas autoridades da área de segurança e inteligência, as quais permitiram que mais de cem ônibus ingressassem livremente em Brasília, sem qualquer acompanhamento policial, “mesmo sendo fato notório que praticariam atos violentos e antidemocráticos”.