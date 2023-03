Política 111 municípios em Goiás não arrecadam nem R$ 100 per capita de ISS Proposta de reforma do consumo pode diminuir a desigualdade entre as cidades, mas deve enfrentar a resistência de gestores que tendem a perder recursos

Em Goiás, 111 municípios arrecadaram menos que R$ 100 per capita de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) em 2021. O número representa 45% das cidades goianas. O município com o pior resultado é Campestre, com R$ 5,59. Localizado no Sul de Goiás, Campestre possui 3,6 mil habitantes e tem entre suas principais atividades os serviços prestados pela adminis...