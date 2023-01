*Atualizada em 10/1 às 11h19

Nas últimas 24 horas, a unidade de Goiás da Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou ter apreendido, nas BRs que cortam o estado, 12 ônibus e conduzido 238 passageiros que voltavam dos atos terroristas ocorridos em Brasília no último domingo (8). Além desses, a PRF do Distrito Federal (DF) informou ter apreendido 11 ônibus, sete deles na região do Entorno, em Valparaíso e Cristalina, totalizando 19 veículos apreendidos em Goiás.

Os ônibus, cuja apreensão feita pela PRF de Goiás se deu após determinação do ministro Alexandre de Moraes, seguiam de Brasília para os estados do Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo.

De acordo com o superintendente da PRF em Goiás, Luiz Fernando Sanches, foram três apreensões em Catalão; duas em Anápolis, duas em Morrinhos e duas em Hidrolândia. Morrinhos, Jataí e Goiânia registraram uma apreensão cada - todas ocorridas nesta segunda-feira (9).

Ainda segundo o superintendente, os passageiros foram levados para unidades da Polícia Federal e Polícia Civil para a coleta de provas, e depois liberados. "Não foi encontrada nenhuma arma, nada de drogas. Apenas feita a condução mesmo dos passageiros para serem ouvidos", detalhou Sanches, que destacou que os ônibus, que estavam em situação regular, continuam apreendidos no pátio da PRF.

Sobre a possibilidade de bloqueios de rodovias em Goiás, por parte de bolsonaristas radicais, o superintendente afirmou que a "possibilidade sempre existe", mas que um trabalho está sendo feito em conjunto com a Secretaria de Segurança Pública de Goiás (SSP-GO) para prevenir essa intercorrências.