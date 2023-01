Política 17 ônibus com golpistas são apreendidos em Goiás Um dos veículos foi parado em Morrinhos e seus 31 integrantes foram ouvidos na superintendência da Polícia Federal em Goiânia

Pelo menos 17 ônibus que transportavam bolsonaristas que participaram de atos antidemocráticos em Brasília no domingo (8) foram apreendidos em municípios goianos ao longo desta segunda-feira (9). O primeiro veículo foi parado em Morrinhos, por volta da 1h da manhã, e tinha como destino Pirai do Sul, no Paraná. Os 29 passageiros e os dois motoristas foram encamin...