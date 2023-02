Política 209 servidores receberam mais de R$ 100 mil líquido Entre janeiro de 2022 e janeiro de 2023, foram seis pagamentos superiores a R$ 300 mil, sendo um deles de R$ 637 mil; distorções no Executivo são resultado de decisões judiciais e benefícios

Decisões judiciais e série de benefícios garantidos em lei criam supersalários para algumas categorias de servidores públicos em Goiás. Análise do POPULAR nas folhas de pagamento do governo estadual entre janeiro de 2022 e janeiro deste ano mostra 209 vencimentos líquidos, isto é, o que efetivamente caiu na conta do servidor, acima de R$ 100 mil. No período, houve ...