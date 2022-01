Política 219 cidades somaram mais de meio bilhão em emendas As chamadas emendas de relator são polêmicas pela falta de transparência, o que pode favorecer grupos políticos; no rol de beneficiadas, Itapaci, que ficou em 5º lugar, chama atenção por ter recebido R$ 12 milhões

As cidades goianas receberam R$ 545 milhões em emendas de relator – também conhecidas como “orçamento secreto” - ao longo dos anos de 2020 e 2021. Os recursos foram distribuídos em 219 dos 246 municípios de Goiás. A capital recebeu o maior montante no período, R$ 72 milhões. Os dados foram divulgados pela Comissão Mista de Orçamento da Câmara dos Deputados no final de nov...