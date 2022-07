Política 282 magistrados receberam mais de R$ 100 mil em junho Com salário base que varia entre R$ 28,8 mil e R$ 35,4 mil, juízes e desembargadores recebem também auxílio, gratificação, abono e diferenças amparadas em decisões judiciais

O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO) pagou, em junho deste ano, mais de R$ 100 mil em rendimentos brutos a 282 magistrados. Os membros deste grupo receberam juntos R$ 36 milhões. Os dados são da folha de pagamento da categoria publicada no site do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), enviados à entidade pelo Judiciário goiano. A lista completa tem 575 nomes que r...