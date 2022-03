Política 3 Perguntas para Benedita da Silva Deputada federal pelo Rio de Janeiro, é coordenadora nacional do Núcleo dos Evangélicos do PT

1- O presidente Lula pediu que o partido investisse na formação de núcleos evangélicos nos estados. O que está sendo feito para viabilizar essa aproximação? Nós temos o Núcleo dos Evangélicos do PT em 21 estados. Estamos produzindo um material para iniciar o diálogo com os evangélicos, mas não necessariamente do PT, porque esses já sabem e estão dentro. Nós est...