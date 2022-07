Política 62 cidades têm mais eleitores que habitantes O POPULAR cruzou dados do TSE com a estimativa de população do IBGE; prefeitos dizem que dados demográficos estão defasados

Goiás tem 62 municípios com mais eleitores do que habitantes, segundo cruzamento de dados feito pelo POPULAR entre a base do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre pessoas aptas a votar neste ano e a última estimativa de população feita pelo IBGE para as cidades brasileiras, divulgado em julho de 2021 com atualizações neste ano. Sem censo demográfico, porém, pode hav...