Política 85% dos municípios goianos arrecadaram mais em 2021 Levantamento do TCM-GO mostra que o incremento foi puxado por repasses maiores do FPM (R$ 883,7 milhões a mais que em 2020) e da cota-parte do ICMS (R$ 849 milhões superior)

Pelo menos 85% das cidades goianas tiveram arrecadação maior em 2021 do que em 2020, ano marcado por receitas extraordinárias devido ao socorro da União em razão da pandemia de Covid-19. Os dados são do Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás (TCM-GO), enviados a pedido do POPULAR em 8 de março.Foram 207 as cidades que apresentaram, em 2021, receitas superiores às qu...