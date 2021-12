Política Ação de Lula contra Deltan por PowerPoint deve ser analisada no STJ em fevereiro O petista alega dano moral por causa da famosa entrevista coletiva em 2016

O ministro Luís Felipe Salomão deve colocar na pauta do STJ (Superior Tribunal de Justiça) a ação de indenização ajuizada pelo ex-presidente Lula (PT) contra Deltan Dallagnol. O petista alega dano moral por causa da famosa entrevista coletiva do PowerPoint, em 2016. Salomão é relator de um recurso do petista. Lula entrou na Justiça contra o então procurador ...