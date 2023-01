O ministro da Justiça, Flávio Dino, falou em coletiva de imprensa neste domingo (8) sobre as ações do governo contra a invasão dos bolsonaristas nos Três Poderes da República. Ele explicou que 200 pessoas foram presas em flagrante e as prisões continuam na noite de hoje e acrescentou que foram apreendidos até o momento 40 ônibus.

De acordo com ele, foram identificados todos os ônibus e todos os financiadores desses ônibus, o que deve ensejar novas prisões. Ele ainda afirmou que a desocupação dos prédios públicos já ocorreu e neste momento é realizada perícia.

Leia também:

- Lula decreta intervenção federal na Segurança do DF

- Caiado chama de “tentativa da barbárie” atos terroristas no DF: “condenável sob todos os aspectos"

- Veja fotos e vídeos de atos golpistas em Brasília

Flávio Dino ainda explicou que pediu ao Ministério da Defesa apoio de militares para reforçar a segurança pública. O ministro que os atos de vândalos bolsonaristas em Brasília são "terrorismo" e "golpismo".

"Isso é terrorismo, é golpismo. Temos a certeza de que a imensa maioria da população não quer a implementação dessas trevas", afirmou Dino.

O ministro disse ainda que "criminoso será tratado como criminoso".

Atos antidemocráticos

Desde o resultado das eleições, bolsonaristas ocuparam as frentes dos quartéis em diferentes estados brasileiros. Eles também realizaram protestos em rodovias federais e, depois da diplomação de Lula, promoveram atos violentos no centro de Brasília.

Porém, bolsonaristas radicais invadiram o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Palácio do Planalto, neste domingo (8), após entrar em confronto com a Polícia Militar na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. Os participantes de atos antidemocráticos estavam com pedaços de paus e pedras.

Os manifestantes saíram do acampamento em frente ao Quartel General do Exército, no Setor Militar Sul, por volta de 13h30, em direção à Esplanada.

Pronunciamento

A ação de apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) ocorre uma semana após a posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), antecedida por atos antidemocráticos insuflados pela retórica golpista do ex-presidente no período eleitoral. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que todos os manifestantes golpistas que invadiram e vandalizaram as sedes dos Três Poderes serão encontrados e punidos.

O vandalismo contra as sedes dos Três Poderes levou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a decretar a intervenção federal na área de segurança do Distrito Federal.