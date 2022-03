Política Ações da Petrobras caem após Bolsonaro sugerir alterar preços Presidente criticou a paridade de valor internacional, pressionada por alta mundial do petróleo

A disparada do preço do petróleo no mercado internacional provocada pela invasão da Ucrânia pela Rússia reaviva preocupações de investidores sobre o debate político quanto à paridade internacional de preços da Petrobras. As ações da companhia afundaram nesta segunda-feira (7) após o presidente Jair Bolsonaro (PL) ter criticado o sistema que equipara o valor dos combu...