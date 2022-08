As promessas dos candidatos e o planejamento (ou falta dele) para a gestão 2023-2026 no Estado de Goiás são alvo do segundo episódio do podcast "Bora Votar?".

As jornalistas Cileide Alves e Fabiana Pulcineli analisam os planos registrados na Justiça Eleitoral pelos nove candaditados a governador de Goiás.

O que há de propostas relevantes nesta campanha? Dê o play e #boravotar!

