Política ‘A crise climática já está aqui, devemos enfrentá-la hoje’, diz Glenn Fedzer Diplomata dos EUA diz que todos os países, incluindo o Brasil, devem ter planos mais ousados e objetivos concretos para alcançar as metas do Acordo de Paris

A 26ª Conferência do Clima da ONU, a COP26, que termina neste sábado (12), em Glasgow, na Escócia, teve como grande desafio regulamentar detalhes técnicos do Acordo de Paris visando limitar o aumento da temperatura global em 1,5ºC até 2030. Entre as estratégias, a esperada destinação pelos países desenvolvidos de US$ 100 bilhões para financiar mudanças estruturais nas naçõ...