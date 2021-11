Política ‘A Ordem se omitiu por completo nos últimos anos’ Presidente da Casag, Rodolfo Mota critica falta de posicionamento da OAB desde 2018, quando apoiou a reeleição do atual presidente da instituição, Lúcio Flávio, e afirma que a Caixa de Assistência não foi omissa no auxílio a advogados durante a pandemia; sabatinas do POPULAR com candidatos ao comando do órgão vão até sexta-feira (12)

Um dos coordenadores da primeira campanha do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Seção Goiás (OAB-GO), Lúcio Flávio, e eleito presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de Goiás (Casag) pela chapa da atual administração, Rodolfo Mota diz que a Ordem em Goiás “se omitiu por completo” nos últimos anos e, por isso, se lançou candidato ao comando do órgão.Segu...