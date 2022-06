Política ‘A vida do pastor Gilmar é uma carta aberta’, diz religioso Em duas celebrações, em Goiânia e Aparecida, o pastor Gilmar Santos fez menção ao fato de ter sido preso pela PF por suspeita de negociatas

“Haja o que houver, venha o que vier, aconteça o que acontecer, até as crianças saberão que a vida do pastor Gilmar é uma carta aberta”, declarou Gilmar Santos neste domingo (26), durante culto na igreja Assembleia de Deus Cristo para Todos, no Jardim América, em Goiânia.Gilmar foi preso preventivamente na quarta-feira (22) na operação Acesso Pago, deflagrada pela Políc...