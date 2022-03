Política Abertura da janela partidária acelera acordos visando pleito O principal deles é o presidente da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), Lissauer Vieira, cuja saída do PSB já é certa

Com a abertura da janela partidária nesta quinta-feira (3), os deputados estaduais que pretendem trocar de partido avançam nas negociações para as trocas de siglas. O principal deles é o presidente da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), Lissauer Vieira, cuja saída do PSB já é certa.Segundo Lissauer, a desfiliação do PSB será feita até a próxima segunda-feira (7). “...