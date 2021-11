Política “Acho muito difícil ele deixar um herdeiro político”, diz filha de Iris Rezende Ana Paula Rezende fala, na estreia do programa Chega Pra Cá, com Cileide Alves, sobre a trajetória e o legado político do ex-governador

“Meu pai vai ser um político insubstituível.” A afirmação é de Ana Paula Rezende, filha do ex-governador Iris Rezende, que morreu em 9 de novembro aos 87 anos. Ela foi a primeira entrevistada do novo programa do POPULAR, o Chega Pra Cá, com Cileide Alves, que estreou nesta terça-feira (16). A fala foi feita ao questionamento sobre quem herdaria o espólio político-partidário de Iri...