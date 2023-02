Política Acomodações a conta-gotas reforçam distância de aliados Com definição apenas de Alexandre Baldy (PP) na Agehab, manutenção do secretariado fortalece tese de que Caiado cederá poucos espaços

A conta-gotas e sinalizando baixa cota aos partidos, o governador Ronaldo Caiado (UB) começa a abrir espaço para acomodações políticas na equipe do segundo mandato. Após o Carnaval, ele deve bater o martelo sobre a nomeação do presidente estadual do PP, Alexandre Baldy, na Agência Goiana de Habitação (Agehab), em uma estratégia para tentar fortalecer a interlocução co...