Política “Agora perdemos outro apoio”, diz filha de Dona Iris Adriana Rezende afirma que a família terá um novo desafio pela frente: “vamos ter que reaprender tudo de novo"

Logo que o Hospital Israelita Albert Einstein confirmou a morte da ex-primeira-dama e ex-deputada federal Dona Iris de Araújo nesta terça-feira (21), Ana Paula Craveiro, filha da ex-deputada federal e do ex-governador Iris Rezende, contou em seu Instagram a frase dita pela mãe antes de ir para a cirurgia: “Seu pai está piscando para mim, está me chamando para ficar com ...