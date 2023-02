Política AGU quer condenação de dois moradores de Goiás Citados como financiadores do transporte de golpistas a Brasília, Yres Guimarães, de Rio Verde, e Rafael da Silva, de Catalão, negam contribuição; lista tem 54 nomes

A Advocacia-Geral da União (AGU) entrou com pedido na Justiça Federal do Distrito Federal para condenação de 54 pessoas físicas, três empresas, uma associação e um sindicato por supostamente financiar o transporte de pessoas para o ataque golpista em Brasília no dia 8 de janeiro. Na lista de pessoas físicas estão dois moradores de Goiás, Yres Guimarães, de Rio Verde, e...