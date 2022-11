O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, confirmou, na tarde desta terça-feira (22), o nome da deputada federal eleita Adriana Accorsi (PT) na equipe de transição do novo governo federal. A parlamentar, que atualmente ocupa uma cadeira na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), vai integrar a equipe de Justiça e Segurança Pública.

Adriana vai compor o grupo de transição ao lado dos deputados federais Tadeu Alencar, do Pernambuco, e Valternir Pereira, do Mato Grosso.

Pelo Twitter, a deputada comentou a nomeação. "Estou muito feliz em ter meu nome escolhido para compor a Equipe de Transição na Comissão de Justiça e Segurança Pública. Estou preparada e muito grata pela confiança no meu trabalho, e na minha longa trajetória na área", escreveu.

Além de Accorsi, integram a equipe de transição do governo Lula as goianas Ieda Leal, no grupo de Igualdade Racial; Ludhmilla Hajjar, na Saúde; Nádia Garcia, na Juventude; Aava Santiago, Mulheres; e Maria Luiza Moura, no subgrupo de Infância, nos Direitos Humanos.

