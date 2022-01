Política Alckmin tem novo encontro com Solidariedade e diz que deve definir novo partido em março Novo encontro com membros do Solidariedade, um dos partidos com os quais conversa tendo em vista a possibilidade de ser vice na chapa de Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

Geraldo Alckmin teve nesta sexta-feira (28) um novo encontro com membros do Solidariedade, um dos partidos com os quais conversa tendo em vista a possibilidade de ser vice na chapa de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Os outros são PSB e PSD. Desta vez, o ex-governador esteve com a cúpula sindical do Solidariedade, composta por Miguel Torres, presidente da Força Sindic...