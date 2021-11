Política Alcolumbre resiste a pressão para marcar sabatina de Mendonça Apesar do anúncio de esforço concentrado feito pelo presidente do Senado, não há acordo para agendar análise de indicação ao Supremo

Apesar do anúncio de esforço concentrado para a realização de sabatinas no Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP) ainda resiste a agendar a análise da indicação do ex-ministro André Mendonça para a vaga do STF (Supremo Tribunal Federal).Interlocutores do senador dizem que não há acordo para destravar esse caso e que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), asseguro...