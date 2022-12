Em sessão extraordinária realizada nesta quarta-feira (28), a Assembleia Legislativa de Goiás aprovou em definitivo o aumento do salário dos deputados estaduais e a criação de verba indenizatória para servidores e auxiliares do Executivo. O vice-governador também será beneficiado pela medida.

O POPULAR mostrou que cerca de 300 servidores e membros do primeiro escalão vão receber a verba indenizatória. Com o projeto aprovado, o vice-governador e secretários terão direito a pagamento extra de 50% do salário de subsecretário, que atualmente é de R$ 19.829,80. Na regra atual, o vice e os secretários recebem R$ 22.077,44 por mês. O valor passará para R$ 31.992,34.

Há mudança também para subsecretários, adjuntos e substitutos dos titulares, que receberão a 40% do salário de subsecretário, o que representa acréscimo de R$ 7.931,52. O projeto foi aprovado em votação simbólica e apenas Humberto Teófilo (Patriota) se posicionou contra.

Os deputados também aprovaram o projeto que permite reajuste nos próprios salários. O valor sairá de R$ 25.322,25 para R$ 29.469,99 a partir de janeiro de 2023. O montante que cada parlamentar recebe por mês continuará subindo de forma escalonada nos meses seguintes, chegando a R$ 31.238,19 em abril de 2023. Em fevereiro de 2024, o salário será de R$ 33.006,39. Em fevereiro de 2025, o valor chegará a R$ 34.774,64.

O projeto foi aprovado com votos contrários de Teófilo, Paulo Trabalho (PL), Eduardo Prado (PL) e Lucas Calil (MDB). A proposta representa efeito cascata de reajuste aprovado no Congresso Nacional.

Solenidade

A Alego também aprovou pedido da Secretaria de Estado da Casa Civil para que o governador Ronaldo Caiado (UB) tome posse de forma virtual em cerimônia no domingo (1º). Caiado está em São Paulo se recuperando de uma cirurgia no coração realizada no dia 8 de dezembro.

Leia também:

- Alego e governo estadual definem rito para autorizar posse remota de Caiado

- Verba indenizatória beneficia 300 servidores em Goiás

- Atualização do IPTU é adiada, em Goiânia