Em menos de meia hora de sessão, a Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) aprovou neste sábado (4) projetos de lei que alteram a estrutura administrativa do governo estadual e da própria Casa. Também passaram matérias de mudanças nas estrutura do Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás (TCM-GO) e no Regimento Interno da Assembleia.

Com as votações, a Alego encerrou as sessões extraordinárias e retoma os trabalhos no dia 15 de fevereiro. Conforme O POPULAR havia mostrado, a minirreforma do governo criou duas secretarias (Entorno do Distrito Federal e Infraestrutura), além de renomear outras três pastas. A mudança também permite que o governador Ronaldo Caiado (UB) defina quantitativo de cargos comissionados por decreto. O projeto passou em segunda votação com três votos contrários: Delegado Eduardo Prado (PL); Major Araújo (PL) e Fred Rodrigues (DC).

Já a mesa diretora da Alego criou 4 diretorias, em acertos para abrigar aliados políticos,conforme acertos do novo presidente da Casa, Bruno Peixoto (UB). A matéria foi aprovada com 35 votos favoráveis e nenhum contrário.

O TCM-GO criou a Secretaria Geral de Controle Externo e transformou cargo de gerente em assessor da pasta.