Política Alego confirma aumento no ICMS de diesel e GLP em Goiás A decisão foi consequência de lei aprovada no Congresso Nacional e de acordo entre os estados firmado diante do Supremo Tribunal Federal (STF)

A Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) aprovou em definitivo, nesta quinta-feira (29), alteração no Código Tributário Estadual (CTE) que inclui a alíquota nacional fixa do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) de diesel, biodiesel e gás liquefeito de petróleo (GLP), o gás de cozinha. Com isso, o diesel e o GLP devem sofrer aumento em Goiás a part...