Política Alego não repassou à Polícia íntegra de vídeos de invasão Investigadores ouvidos pelo POPULAR dizem que fizeram reiteração de ofícios com as solicitações; lista de visitantes cadastrados no dia também ainda não foi repassada

Mais de dois meses após a invasão do plenário da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), em protesto contra o projeto de lei que criou a contribuição sobre produtos agropecuários no Estado, a Polícia Civil ainda aguarda, por parte da Casa, o envio da íntegra das imagens de câmeras de segurança e o cadastro de visitantes na data do episódio. Os investigadores informaram ao ...