Política Alego quer manter sessões híbridas no pós-pandemia Segundo o presidente Lissauer Vieira (PSB), ideia é mudar regimento interno para que até 50% das sessões possam ser realizadas com a participação remota de deputados; medida alcança ano eleitoral

A Assembleia Legislativa de Goiás deve permitir a realização de sessões híbridas na Casa mesmo após o fim da pandemia de Covid-19. Mudanças no Regimento Interno estão sendo preparadas a fim de regulamentar a permissão para que 40% ou 50% das sessões ordinárias do ano ocorram com a participação remota dos deputados estaduais, à exceção de votações que exijam quórum qualific...