Política Alego vai votar salário maior para governador e deputados estaduais Casa terá convocação extra para apreciar projeto, que segue reajuste aprovado no Congresso, com impacto de 37,3% até 2025; parlamentares estaduais receberão R$ 9,45 mil a mais

O estado de Goiás começará 2023 com R$ 250 mil mensais a mais de despesas com salários de governador, vice, deputados estaduais e secretários. Conforme revelado nesta quarta-feira (21) pelo POPULAR, a Assembleia Legislativa (Alego) terá convocação extraordinária na próxima semana para votar aumento dos subsídios, depois da aprovação do reajuste para presidente da República, p...