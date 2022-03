Política Alex Gama renuncia à presidência da Comurg Empresário e engenheiro de Alagoas, era um dos nomes indicados pelo presidente do Republicanos do Distrito Federal, Wanderley Tavares

O agora ex-presidente afirma que deixa o cargo com o sentimento de “dever cumprido”. “Em abril de 2021, me mudei para Goiânia para ajudar o senhor na gestão da cidade; mudança esta que não tive muito tempo para pensar e maturar, devido a uma crise política à época, e me dispus a atender ao chamado naquele momento de transição. E assim o fiz, e me sinto honrado pelo co...