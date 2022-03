Política Alexandrino estuda se filiar ao MDB ou ao União Brasil

O secretário estadual de Saúde, Ismael Alexandrino, disse que fica no governo do estado até o fim de março, próximo do prazo para desincompatibilização, marcado para o dia 2 de abril, e que, durante as próximas duas semanas, vai decidir a qual partido irá se filiar. Futuro candidato a deputado federal, ele afirma que suas opções, hoje, são o União Brasil, do governador ...