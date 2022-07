Política Aliados colocam freio em discussão política Lideranças afirmam que debate eleitoral precisa respeitar momento delicado na família do governador Ronaldo Caiado, que perdeu um dos filhos no domingo (3)

Diante da morte de Ronaldo Caiado Filho, filho de Ronaldo Caiado (União Brasil), aliados do governador afirmam que as movimentações políticas relacionadas à eleição deste ano devem ser mais tímidas nos próximos dias, em respeito ao momento delicado para o chefe do Executivo e sua família. Ronaldo Filho morreu neste domingo (3) aos 40 anos, em Nova Crixás.O governador e a pri...