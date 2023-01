Política Aliados goianos de Bolsonaro dizem que golpistas foram maltratados Parlamentares usam defesa de “direitos humanos” e narrativa falsa para comparar prisões e são contestados por entidade e pela PF

Políticos goianos apoiadores do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), adotam a narrativa de que as pessoas presas por participarem em atos golpistas em Brasília, no domingo (8), estariam sendo mal tratadas pela Polícia Federal. No entanto, não há registro de que tenham enviado ajuda e deputada fala em receio de que qualquer interferência política os faça entrar ...