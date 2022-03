Política Alunos da rede estadual devem receber Bolsa Estudo de fevereiro até o dia 15 de março De acordo com a Seduc, ainda é preciso apurar a frequência dos alunos nas aulas ao longo do último mês

Os estudantes do ensino médio da rede estadual de Educação devem receber o crédito de R$ 100 referente à Bolsa Estudo de fevereiro até o dia 15 de março. O pagamento no mês subsequente também ocorrerá nas próximas parcelas. De acordo com a superintendente de Organização e Atendimento Educacional da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), Patrícia Morais Coutin...